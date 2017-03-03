اجتماع اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام 17 لحزب الاستقلال

العلم: الرباط

يخبر رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال إن اجتماعا عاديا للجنة التحضيرية الوطنية سينعقد صبيحة يوم السبت المقبل 4 مارس 2017 مباشرة بعد نهاية أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، وسيخصص هذا الاجتماع لمواصلة مناقشة تقارير اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية الوطنية و المصادقة عليها. كما يخبر بنفس المناسبة أن اجتماعا للجنة التنسيق الوطنية المتكونة من رؤساء ومقرري اللجان الفرعية سيعقد مساء يومه الخميس ابتداء من الساعة الخامسة بعد الظهر بالمركز العام للحزب بالرباط.