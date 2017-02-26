اجتماع أمني عسكري رفيع المستوى بعمالة تطوان لوضع استراتيجية مشتركة للتصدي لظاهرة الاقتحام الجماعي للمهاجرين السريين

• العلم الالكترونية: محمد طارق حيون

علمت “جريدة العلم” من مصادر متتبعة، أن الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ترأس زوال أول الأربعاء المنصرم بالقاعة الكبرى لعمالة تطوان اجتماعا أمنيا رفيع المستوى .

الاجتماع حضره كل من والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، و المسؤولون الجهويين لكل من القوات المساعدة ، والدرك الملكي، وغيرهم من الشخصيات العسكرية والأمنية بعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق.

وحسب نفس المصادر، فإن المجتمعين تدارسوا السبل الكفيلة للحد من العمليات المتتالية لاقتحام السياج الحديدي المحيط بالثغر السليب سبتة، من طرف المهاجرين السريين الأفارقة المنتشرين بكثافة بغابات جبل موسى وضواحي مدينة الفنيدق والجماعة القروية بليوينش.

إضافة إلى وضع آليات التنسيق الأمني بين جميع الأجهزة المعنية، وتوحيد الجهود للتصدي لهذه الظاهرة بكل حزم وجدية، انسجاما مع التزامات وتعهدات المغرب الدولية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن هذا الاجتماع الأمني الرفيع المستوى، جاء عقب توالي اقتحام المهاجرين الأفارقة للسياج الحدودي الفاصل بين مدينة الفنيدق و منطقة بليونش ومدينة سبتة المحتلة ، حيث نجح حوالي 850 مهاجر إفريقي ، في ظرف 72 ساعة، في اختراق السياج الحديدي العازل ووصلوا إلى مدينة سبتة المحتلة، بعد تنفيذ هجومات جماعية على المعبر الحدودي باب سبتة.