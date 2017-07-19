اتفاقية مرتقبة لتبادل المعلومات وتدقيق المعطيات حول منظومة التعليم

العلم: الرباط

في إطار الإسهام المشترك من أجل إنجاح الإصلاح التربوي، وبهدف تعزيز أواصر التعاون بين كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، انعقد يوم الخميس 13 يوليوز 2017، اجتماع اللجنة التوجيهية المحدثة طبقا لمقتضيات الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 9 شتنبر 2014، بين المجلس والقطاعات الوزارية المعنية؛ وهي اللجنة المكلفة بتحديد التوجهات الكبرى للتعاون والمصادقة على برامج العمل، والمكونة من رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والسادة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية المذكورة أعلاه.

وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع للنقط التالية:

تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي: حيث وقفت اللجنة التوجيهية على تقدم الأعمال التحضيرية لمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيحدد المبادئ والاختيارات الاستراتيجية الملزمة للدولة والمجتمع من أجل ضمان إنجاح الإصلاح التربوي واستمراريته وتحصينه من التعثر.

كما تميزت هذه النقطة بعرض السادة الوزراء لتقدم برامج العمل القطاعية المندرجة في إطار تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.

منظومة المعلومات والتوثيق: وتهدف إلى توفير مرجعية وطنية موثوقة ذات مصداقية ومحينه باستمرار للمعطيات والمعلومات التي تخص التربية والتكوين والبحث العلمي؛ حيث ينتظر أن يتوج هذا المشروع بتوقيع اتفاقية لتبادل المعلومات بين المجلس والقطاعات الوزارية المعنية، على نحو يمكن من المعرفة الدقيقة بواقع المنظومة التربوية ويساعد على حسن تدبيرها، وييسر عمليات تقييم أدائها.

التقييمات والدراسات: أفضت مناقشة هذا المحور إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين المجلس والوزارات المعنية وبناء جسر للتواصل المستمر.