اتحاد أزيلال لكرة القدم يطير اليوم إلى الداخلة تأهبا لمواجهة مضيفه مولودية الداخلة

العلم: أزيلال – هشام أحرار

تشد بعثة فريق اتحاد ازيلال لكرة القدم اليوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، في الساعة 12 زوالا الرحال إلى مدينة الداخلة لمواجهة مولودية الداخلة يوم الأحد على الساعة الثالثة بعد الزوال، برسم الدورة السادسة من البطولة الوطنية هواة شطر الجنوب القسم الأول، علما أن الفريق سيعود إلى قواعده يوم الأحد المقبل.

بسبب البعد فضل الفريق الأخضر السفر ثلاثة أيام قبل المباراة لتأقلم لاعبيه مع الأجواء الحارة بالداخلة، وأرضية الملعب الرئيسي للمواجهة، وسيخوض أشبال المدرب ميمي سعيد حصة تدريبية بالداخلة الأولى فور وصله لإزالة العياء لدى ألاعبين والثانية في الملعب الذي سيحتضن اللقاء.

ويراهن أسود الأطلس لفريق اتحاد ازيلال على تحقيق نتيجة ايجابية بالداخلة لتامين إياب مريح وبالتالي الاقتراب من المراتب المتقدمة، رغم أن المهمة تبدو جد صعبة بالنسبة للفريق ازيلالي، بحكم ان مولودية الداخلة سيلعب على أرضه وأمام جمهوره، عامل سيساعده على حسم نتيجة المواجهة لفائدته، مما يتطلب من العناصر الاتحادية أخذ مزيد من الحيطة والحذر لتجنب تلقي أي هدف مباغت قد يربك حساباتها.

وعن هذه المباراة المرتقبة لم تخف الجماهير ازيلالية المتعطشة للانتصارات والنتائج الايجابية التي كان يحققها الفريق سابقا، أن يعود إلى مجده ونجوميته رغم صعوبة المواجهة القادمة أمام فريق مولودية داخلة، وتمنت الجماهير ان يكون فريقها حاضرا وبقوة سواء من ناحية التقنية أو الذهنية في المباراة والتعامل بشكل جيد مع الخصم لتحقيق الانتصار.

ومن جهته اعتبر فيصل ايت أصحا رئيس فريق اتحاد ازيلال مواجهة فريقه أمام فريق مولودية داخلة فهي مهمة جد صعبة ولكن سنحاول الوصول إلى قمة مستوانا وسنعود بنتيجة ايجابية ونتطلع للمزيد …..وتحقيق أمال جماهير ازيلال.