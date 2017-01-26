استمعت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، مساء الأربعاء 25 يناير، للمتابعين في ملف انهيار عمارة بمقاطعة سباتة خلال شهر غشت الماضي بالدار البيضاء.

كما قررت الغرفة مواصلة مناقشة هذا الملف، الذي يتابع فيه ثمانية متهمين في حالة اعتقال احتياطي منهم صاحب العمارة المنهارة وتقني بالمقاطعة الحضرية ومهندس معماري، إلى غاية 8 فبراير المقبل. وتقدمت هيئة الدفاع خلال جلسة أمس، التي استغرقت أزيد من ثلاثة ساعات، بعدد من الدفوعات الشكلية تمحورت أساسا حول بطلان محاضر الاستماع لبعض المتابعين، والحراسة النظرية، والتي اعتبرتها النيابة العامة لا تستند إلى أساس قانوني.

وجدد دفاع المعتقلين، المتابعين بتهم منها الارتشاء وتسليم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتسبب في القتل غير العمد، طلبه المتعلق باستدعاء المكلفين بمنح رخص البناء بالعمالة وبمجلس الجماعة الحضرية، وكذا ممثل الوكالة الحضرية. وقد خلف حادث انهيار هذه العمارة ذات الأربعة طوابق بمنطقة سباتة بالعاصمة الاقتصادية، في شهر غشت الماضي، أربعة قتلى وإصابة آخرين بجروح.