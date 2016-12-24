ابتداء من سنة 2017..البيضاء ستجهز بإشارات ضوئية ذكية تتغير حسب عدد السيارات

تتميز مدينة الدار البيضاء عن غيرها من المدن المغربية باختناق شديد لحركة المرور خاصة خلال أوقات الذروة، وأمام هذا الوضع من المنتظر أن يتم اعتماد نظام جديد للتشوير مطلع العام المقبل، وهو عبارة عن إشارات ضوئية ذكية.

في هذا الإطار أكد يوسف أضريس، المدير العام لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للنقل” في تصريح لموقع Madia24 أنه سيتم تعويض إشارات المرور العادية بأخرى ذكية تقوم على حساب عدد السيارات في ملتقيات الطرق، ومن تم تغيير ألوانها بناء على هذا المنطلق.

وأضاف ذات المصدر، أنه مع مطلع سنة 2017 سيتم تجهيز 26 ملتقى للطرق بمدينة الدار البيضاء بهذه الإشارات، وهي كل من الزرقطوني، المسيرة إلى غاية شارع محمد السادس، على أن يتم تجهيز باقي ملتقيات المدينة في شهر ماي من نفس السنة.