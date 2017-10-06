إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية مرتقبة إلى المغرب مطلع سنة 2018

العلم الإلكترونية

من المنتظر أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية، وذلك حسب ما نشره موقع 360 نقلا عن مصادره الخاصة.

وأضاف ذات الموقع أنه من المتوقع أن يزور ماكرون المغرب مطلع سنة2018، مشيرا إلى أن المغرب وفرنسا سبق وأن دعيا إلى أن تكون هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن، وممن الأرجح أن تكون في الأشهر الأولى من المقبلة.

يشار إلى أن ماكرون كان سبق أن زار المغرب شهر يونيو الماضي في إطار زيارة صداقة وعمل، وذلك بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتمتين هذه الشراكة الإستراتيجية، الاستثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.