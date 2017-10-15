إيقاف حوالي 20 مرشحا للهجرة السرية بالحسيمة

العلم: الحسيمة – فكري ولد علي

أفاد مصدر مطلع لجريدة “العلم” أن قوات خفر الساحل التابعة للبحرية الملكية بالحسيمة تمكنت مؤخرا من اعتراض زورق مطاطي في عرض سواحل الحسيمة، وعلى متنه حوالي 20 مرشحا للهجرة السرية ينتمون كلهم لمدينة الحسيمة، وكانوا ينوون الوصول للضفة الأخرى اسبانيا.

نفس المصدر أكد أن قوات خفر الساحل المذكورة قامت بإيقاف هؤلاء المهاجرين وإدخالهم لميناء الحسيمة، حيث قامت بتسليمهم لمركز الدرك الملكي البحري، الأخير الذي باشر إجراءات اعتقالهم، والإستماع إليهم قبل أن يقوم بنقلهم لمركز الدرك الملكي بامزورن، حيث سيتم الاستماع لهم في محاضر رسمية، لتحديد المسؤولين الذين يقفون وراء تنظيم هذه الهجرة الغير الشرعية.