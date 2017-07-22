إيطاليون ينصبون على المغاربة: زواج أبيض مقابل 10 ملايين سنتيم

العلم: ليلى بودحين

تم يوم الثلاثاء بمدينة ساليرنو الإيطالية توقيف عصابة مكونة من سبع نساء متورطات في تسيير شبكة للزواج الأبيض بين المهاجرين الأجانب أغلبهم من المغاربة. تتزعمها إحدى الإيطاليات ببلدة “باتيباليا” بنواحي مدينة نابولي تدعى لورا لادانصا وتبلغ من العمر 55 سنة بمساعدة بعض قريباتها.

وتوصلت التحقيقات القضائية إلى أن عمل الشبكة يتواصل منذ مدة لا تقل عن 15 سنة، وأن معظم المهاجرين الأجانب الذين تعاملت معهم هم من المهاجرين المغاربة مقابل 10 آلاف يورو عن كل زواج أبيض.

وحسب ذات المصادر فإن الاتفاق الغالب بين الطرفين هو أن يتم الطلاق مباشرة بعد الحصول على بطاقة الإقامة، وقد أحصى المحققون لحدود الساعة 21 زواجا تم بنفس الطريقة، و تم فتح تحقيق مع 71 متورطا.

وكانت زعيمة الشبكة معروفة بين المهاجرين السريين المغاربة الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية عن طريق الزواج، حيث كانت تتولى جميع الإجراءات بنفسها انطلاقا من إيجاد العروس ثم الاتجاه إلى القنصلية المغربية بروما للحصول على الإذن بالزواج، ليتم بعد ذلك استكمال باقي الإجراءات لدى السلطات البلدية وبعدها لدى الشرطة للحصول على بطاقة الإقامة.

ويذكر أن تكاليف الزواج كانت تتجاوز في أحيان كثيرة مبلغ 10 آلاف يورو المتفق عليها، في حال استضافتهم في بيوتهن من قبل الإيطاليات اللواتي يتزوجونهن.