يشهد البحر الأبيض المتوسط بين الفينة والأخرى مجازر بشرية رهيبة يكون بطلها أمواج البحر وظلامه الدامس وصيحات المهاجرين السريين التي تمزق هدوء الليل دون مجيب، مشهد كاد أخرى يتكرر في نهاية سنة 2016، إذ أعلنت اليوم السبت السلطات الإيطالية أنها قامت بإنقاذ حوالي ألف مهاجر في عرض البحر المتوسط، وقد جاء المغاربة على رأس عدد المهاجرين الذي تم إنقاذهم.

وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن السلطات الإيطالية أوضحت أن عملية التأكد من هوية المهاجرين بعد إنقاذهم وحملهم على باخرتين إحداهما تابعة للقوات البحرية البريطانية، بينت أن المغاربة يأتون على رأس الذين تم إنقاذهم في عرض البحر.

وأكد موقع “لاريبوبليكا” الإيطالي أن عدد المهاجرين المغاربة الذين تم إيصالهم صباح اليوم إلى كل من ميناءي “تراباني” و”أغريجينتو” بصقلية بلغ 176 مهاجرا، ويليهم المهاجرون البنغال ب 127 ثم الباكستانيون ب 113.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح البحرية الإيطالية ونظيرتها البريطانية استطاعتا التدخل في الوقت المناسب بعدما تقطعت بهؤلاء المهاجرين السبل وأصبحوا عاجزين عن مواصلة رحلتهم بعد ان وصل علو الأمواج حوالي 4 أمتار، مجنبة بذلك كارثة حقيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه عملية إنقاذ هذا العدد الكبير من المهاجرين المغاربة ليست الأولى من نوعها خلال هذا الشهر فقد سبق للقوات البحرية الإيطالية ومعها مصالح الإنقاذ أن إنقاذ ونقل 198 مهاجر مغربي إلى أحد موانئ سردينيا يوم 13 دجنبر الجاري.