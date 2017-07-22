إيداع 14 أمنيا برتب عالية بسجن الزاكي

العلم: عبد الله الشرقاوي

ذكر مصدر أن الوكيل العام باستئنافية الرباط استمع بعد زوال الأربعاء 19 يوليوز الجاري إلى رجال أمن وشيخ حضري وموظف بالجمارك في قضية مرتبطة بتهريب المخدرات، حيث لم يستبعد المصدر من جهة أن يكون الأمر على علاقة بتهريب دولي، ومن جهة ثانية يحتمل أن تكون هذه المجموعة على علاقة بملف يعرض منذ مدة غير يسيرة على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال أمام محكمة الاستئناف بالرباط يصب في نفس الاتجاه.

وأوضح المصدر ذاته أن الوكيل العام استمع على امتداد ساعات طوال إلى غاية منتصف ليلة الأربعاء/الخميس ل 18 شخصا،

أغلبهم من رجال الأمن، وأحالهم على قاضي التحقيق بملحقة سلا، الذي أودع الأظناء بسجن سلا بعد الاستماع إليهم تمهيديا وذلك في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس، ويوجد من بين المتهمين 14 شرطيا من بينهم أمنيون برتب عالية و ضمنهم شرطية واحدة .

ووجهت للأظناء تهم مرتبطة بالمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات وإفشاء السر المهني والارتشاء والرشوة عن طريق تسليم مبالغ مالية والمشاركة فيها والتستر على مجرم مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات.

وأبرز المصدر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية كان قد تكلف بالبحث في هذه القضية على امتداد شهور، ويرتقب أن تكون التحريات مازالت جارية لإيقاف أشخاص آخرين مبحوث عنهم.