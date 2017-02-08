إنقاذ ونقل مولود في يومه 14 بواسطة المروحية الطبية لوزارة الصحة من المستشفى المدني بالقباب إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس

العلم الإلكترونية: متابعة

في إطار تدخلات المروحية الطبية لوزارة الصحة، لإنقاذ الحالات الاستعجالية بالمناطق الجبلية المحاصرة بالثلوج والصعبة الولوج بجهة بني ملال خنيفرة، تم أمس الثلاثاء 7 فبراير 2017 نقل وإسعاف مولود حديث الولادة، يبلغ من العمر 14 يوما، في وضعية صحية حرجة، بواسطة المروحية الطبية لمصلحة الاسعاف الطبي الاستعجالي SAMU 09 التابعة للمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة، من المستشفى المدني المقام بدائرة القباب بإقليم خنيفرة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وقد تم نقل الطفل الرضيع صحبة والدته، في ظروف جيدة، مرفوقا بطاقم طبي وتمريضي إلى مصلحة إنعاش المواليد الجدد بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس لمواصلة العلاج والاستشفاء. وهو إلى حدود كتابة هذه السطور في حالة صحية مستقرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعاينة الطبية من طرف الطاقم الطبي المختص بالمستشفى الميداني بالقباب أظهرت أن المولود يعاني ورما دمويا مع نزيف دماغي نتيجة ولادة عسيرة، الأمر الذي استوجب معه تدخلا طبيا استعجاليا من المستوى الثالث.

وقد خلف هذا التدخل الاستعجالي بجميع مراحله ارتياحا واطمئنانا كبيرا لدى أسرة المولود ولقي استحسانا لدى ساكنة المنطقة.