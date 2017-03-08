إنصاف الشراط للعلم الإلكترونية: 08 مارس موعد للمطالبة بالديمقراطية

العلم الإلكترونية

ككل سنة، يعتبر تاريخ 08 مارس مناسبة استثنائية بالنسبة للمرأة في كل بلدان العالم من أجل إثارة الانتباه إلى أوضاعها في القرى والمدن، وفرصة من أجل خلق نقاش عمومي حول القضايا والمواضيع التي تهمها، وكذا لحظة لإجراء تقييم موضوعي للسياسات العمومية الوطنية الموجهة لها، إذ يجب تثبيت المكتسبات والعمل على إبراز النقائص وتقديم التوصيات والاقتراحات لتجاوزها.

لكن لا يجب التعامل مع تاريخ 08 مارس على أنه اليوم الوحيد الذي يمكننا الحديث فيه عن مشاكلها ومنحها حق الكلام، بل أن قضايا المرأة تعتبر جوهرية ومصيرية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، لذلك يجب التعامل معها بشكل يومي ومستمر ومحاولة إشراك الرجل في هذا النقاش على اعتبار أن أدوار الجنسين في المجتمع متكاملة.

وتعتبر الديمقراطية الهدف الأسمى لكل الشعوب والسبيل الوحيد لتحقيق التنمية المنشودة، حيث تضمن للجميع المشاركة في مختلف مناحي الحياة العامة من شباب ونساء ورجال على قدر المساواة من أجل تقديم الإجابات اللازمة على كل الاشكالات التي تعيق المجتمعات وتؤخر تطورها وتقدمها، إذ لا يمكن الحديث اليوم عن تنمية مستدامة في ظل حرمان فئة من فئات المجتمع من الإنتاج بشتى أشكاله.

وتشكل النساء أهم مكون من مكونات المجتمع المغربي، على اعتبار أنهن يشكلن أكثر من نصف ساكنة البلاد وأنهن متواجدات بقوة في كل القطاعات والميادين، لكن ورغم هذا الحضور القوي عدديا، فإن بلادنا لم تستطع منحهن مكانتهن الحقيقية داخل المجتمع، وعلى أن المرأة لم تستطع فرض نفسها كفاعل أساسي قادر على تحقيق التغيير داخل المجتمع وعلى تثبيت الديمقراطية داخل المؤسسات المنتخبة والغير منتخبة.

ورغم المكانة المتميزة التي حظيت بها المرأة في دستور 2011 الذي أنصفها نسبيا من خلال مجموعة من الفصول التي تمنحها حقوقا وواجبات على حد سواء مع الرجل، وأن ملك البلاد ما فتئ يدعو السلطة التنفيذية إلى الاهتمام بأوضاعها ومنحها عناية خاصة خلال خطبه، فإن الواقع يشهد على استمرار أزمة المرأة المغربية في جميع المجالات على رأسها السياسة، إذ تعتبر المشاركة السياسية المدخل الحقيقي لمساهمة المرأة في البناء الديمقراطي.

إن المرأة المغربية مطالبة حاليا بتجاوز منطق التباهي بمكانتها في دستور البلاد وبباقي النصوص القانونية، إلى مرحلة استثمار المكتسبات الدستورية والقانونية كجواز سفر مفتوح لتجاوز كل القيود المفروضة عليها في المجتمع، وكذا من أجل طرح الأسئلة الجوهرية المرتبطة بواقعها وبرهاناتها وطموحاتها التي تبقى رهينة بدمقرطة الدولة والمجتمع، وبالتالي تقديم الأجوبة المركزية لكل القضايا المرتبطة بالمرأة ببلادنا.

إن الحديث اليوم عن دور المرأة المغربية في البناء الديمقراطي يفرض بالضرورة الخوض في موضوع المشاركة السياسية للنساء ليس لإعادة إنتاج ما تم تداوله فيما سبق من أفكار بخصوص طبيعة هذه المشاركة، لكن لتعميق النقاش في هذا الموضوع وفي الظرفية الحالية على اعتبار أن بلادنا تشهد عودة قوية لبعض الممارسات التي تضرب البناء الديمقراطي من الأساس ولأن المرأة المغربية رغم نضالاتها الطويلة لم تستطع أن تصل إلى مناصب المسؤولية بشكل يتناسب مع قوتها العددية داخل المجتمع.

ويبقى الرهان الأساسي بالنسبة للمرأة المغربية هو أن تحتل المكانة اللائقة داخل المجتمع كشريك أساسي في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم الإرادة الشعبية ويدافع عن خيارات الشعب المغربي في شتى المجالات، حيث تشكل المرأة قوة اقتراحية قوية وهو الأمر الذي يعتبر من أهم الدوافع التي جعلت من انخراطها داخل المجتمع بشكل فعلي أمرا ملحا، على اعتبار أنها شريك أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية.

إن أهمية إشراك المرأة في عملية التغيير والتنمية الشاملة وبناء مجتمع ديمقراطي أصبحت تحتل حيزا مهما من النقاش الجاد خلال السنوات الأخيرة حيث استطاعت المرأة المغربية رغم كل الاكراهات والعراقيل المختلفة الأشكال والألوان إبراز ذاتها ومكانتها من خلال تحقيق قفزة نوعية على كافة الأصعدة، وتحقيق مكاسب مهمة في مجموعة من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية….

فالتحديات الكبرى التي يفرضها السياق العام ببلادنا، دفعت جل القوى الحية إلى الاهتمام بشكل محوري خلال السنوات الأخيرة بالدور الذي يجب أن تضطلع به المرأة داخل المجتمع، خصوصا أنه لا يمكن حدوث أية تحولات أو تقدم دون دور فاعل للمرأة وبأنه لا وجود لتقدم فعلي دون إشراكها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذا وجوب استثمار هذا الاجماع الوطني من أجل توجيه اهتمامات المرأة المغربية نحو المجالات التي تصب بشكل مباشر أو غير مباشر في البناء الديمقراطي.

وتعتبر الديمقراطية المدخل الرئيسي لإنصاف المرأة المغربية، والشرط الأساسي لتحقيق مجتمع تعادلي تتمتع فيه كل فئات المجتمع بنفس الحقوق والامتيازات وتقوم فيه بنفس المسؤوليات والواجبات، حيث لا يمكن القضاء على تهميش المرأة في القرى والجبال وهوامش المدن إلا بالديمقراطية، ولا يمكن القضاء على الأمية في أوساط النساء إلا بالديمقراطية، ولا يمكن محاربة العنف ضد الفتيات والنساء إلا بالديمقراطية…

وتشكل الجامعة المغربية ومراكز البحوث شريكا أساسيا للمرأة من أجل تعميق البحث في كل القضايا التي تهمها بشكل علمي وموضوعي، حيث يشكل البحث العلمي واجهة نضالية متميزة بالنسبة للمرأة الهدف منه إيجاد المخارج العملية والميدانية للقصور المسجل على مستوى تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة، وإجراء بحوث ميدانية لمساءلة الواقع واستنطاقه بشكل دقيق بحثا عن الحلول الناجعة لكل الاشكالات المرتبطة بالمرأة المغربية.