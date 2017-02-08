إنتحار شخصين بجماعة لوطا بإقليم الحسيمة

العلم: الحسيمة – فكري ولد علي

شهد إقليم الحسيمة يوم الثلاثاء، حالتي انتحار، الأولى تم تسجيلها على حدود جماعة لوطا، والجماعة الحضرية لأمزورن، حيث تم العثور بالمكان الذي يدعى “ارما” على جثة شخص عمره بين 30 و 40، وينحدر من مدينة بني بوعياش، متدلية من على غصن شجرة ومربوطة بواسطة حبل على مستوى عنقه.

وأكد مصدر مطلع أن أسباب إقدام الهالك على الانتحار لازالت غير معروفة.

من جهة أخرى تم تسجيل حالة انتحار ثانية على مستوى نفس الجماعة المذكورة أعلاه، و تعود لشاب مياوم ( ن – م ) في أواسط الثلاثينيات من عمره، وذلك بدوار “ازغيين”، حيث عمد الهالك لوضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل لفه حول عنقه وربطه لشجرة “لوز”.

وحضرت المصالح الأمنية المختصة لعين المكان، وقامت بمعاينة الجثتين، وتحرير محضر بشأنهما، كما تم نقلهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة في انتظار إخضاعهما للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة.