أفادت شركة « نيلسن » العالمية لإدارة الأداء الالكتروني بأن 71 في المائة من المغاربة المستجوبين، في استبيان نشرته الشركة عبر موقعها الالكتروني، فضلوا حجز تذاكر سفرهم عبر شبكة الإنترنت.

وأوضحت الشركة، في اليوم الثلاثاء 24 يناير، أن مجالات التسوق الالكتروني التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف الزبناء المغاربة تشمل السفر والموضة وتكنولوجيا المعلومات والهواتف النقالة. وأشارت الشركة، التي تتواجد بأكثر من عشرين دولة عبر العالم، إلى أن هذا الإقبال على المتاجر وخدمات البيع الالكترونية يرجع بالأساس إلى ارتفاع عدد المبحرين المغاربة عبر الشبكة العنكبوتية، حيث أن النسبة تقدر حاليا بأزيد من 65 في المائة من سكان المغرب، علاوة على أنه يعكس تغير سلوكيات المستهلكين تجاه التسوق

وذكرت من جهة ثانية أن نتائج الاستبيان أظهرت أن هناك عملا ينبغي القيام به في مجال المنتجات الطازجة، لكسب ثقة الزبون في جودة هذه المنتجات، مسجلة أنه في السوق المغربية، وفي اتجاه مغاير لما تعرفه التجارة الالكترونية عبر العالم من كون مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الالكترونية أصبحت مصدر تأثير رئيسي على توجهات الزبائن، ما تزال المتاجر التقليدية مهيمنة على اختيارات المستهلك المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة همت عينة شملت أكثر من 30 ألف مستجوب على الإنترنت في 63 دولة، وذلك بهدف تحديد عادات مستخدمي الانترنت الآنيين، والمعايير التي يستندون إليها في تحديد اختياراتهم الاستهلاكية.