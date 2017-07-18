إعطاء انطلاقة إعداد مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لساحل جهة كلميم وادنون

* العلم: كلميم – حسن بوفوس

نظمت الوكالة الحضرية لجهة كلميم-السمارة صباح يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مركز الندوات بكلميم لقاءا خصص لإعطاء الانطلاقة لإعداد مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لساحل جهة كلميم وادنون بحضور خبراء كنديين ونائب رئيس جهة كلميم واد نون وممثلي عمال اقاليم الجهة ورؤساء الجماعات المحلية والقروية بجهة كلميم واد نون اللقاء ترأسه مدير الوكالة الحضرية كلميم السمارة الدكتور محمد النجار.

ويغطي مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية ساحل الجهة 22 جماعة ترابية تابعة لأقاليم كلميم وطانطان وسيدي افني، ويهدف إلى وضع رؤية استشرافية للتطور العمراني من خلال تحديد خيارات وتصورات التهيئة الأساسية والعمل على ضمان تناسق واندماجية التدخلات والبرامج الترابية من أجل تحقيق تنمية مستدامة أساسها الاستثمار الجيد لما يزخر به هذا المجال من مقومات مجالية وسوسيو اقتصادية.

ويشكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم المقاربة والمنهجية الخاصة لإعداد هذا المخطط. وسيعرف هذا اللقاء، مشاركة وازنة للجماعات الترابية المعنية والفاعلين المحليين والهيئات المختلفة والمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المدعوة للانخراط والتعبئة من أجل البناء الجماعي المشترك لمخطط توجيهي توافقي وتشاوري يحدد المعالم الاساسية لمستقبل المجال الساحلي بشكل يجعله قابلا للأجرأة والضبط والتوجيه والتفعيل من أجل تمكين هذا المجال من إشعاعه المتميز وحضوره القوي كمنطقة ذات تنافسية وجاذبية تفتح الساحل لاستثمارات كبرى صديقة للبيئة وكحلقة وصل تربط الجهات الجنوبية للمملكة بباقي الجهات وبالمجال الإفريقي.