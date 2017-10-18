إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج التربية غير النظامية برسم الموسم الدراسي 2017/2018

العلم: وجدة – محمد بلبشير

أعطيت صباح يوم الاثنين 9 أكتوبر 2017 الانطلاقة الرسمية لبرنامج التربية غير النظامية برسم سنة 2017/2018 بحضور لجنة إقليمية مكونة من رئيس مصلحة الشؤون التربوية ورئيس مصلحة تأطير المؤسسات ورئيسة مكتب الشؤون التربوية ابتدائي وذلك في ثلاث مؤسسات: مدرسة المنتزه البلدي الابتدائية، مركز الخدمات الاجتماعية الحي الحسني بوجدة، مقر “جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها”.

وقد شمل برنامج إعطاء الانطلاقة الرسمية توزيع المحافظ على المستفيدات والمستفيدين والبالغ عددهم 650، والوقوف على نوعية البرامج المقدمة، وزيارة الفصول الدراسية والفضاءات التربوية والترفيهية المخصصة للمتعلمات والمتعلمين موازاة مع زيارة أوراش الطبخ والحلاقة والخياطة العصرية والتقليدية، والملاعب الرياضية والفضاءات التربوية للمؤسسات المشمولة بالزيارة.

ووقف أعضاء اللجنة على نوعية الخدمات المقدمة للمتعلمات والمتعلمين والتي شملت الاستفادة من الإطعام المدرسي ومن حصص في التواصل اللغوي وأنشطة فنية تربوية، كما اطلعوا على مقررات التكوين التي شملت مصوغات نظرية وعملية وميدانية تمكن المستفيدات والمستفيدين من الانفتاح على سوق الشغل.

واختتمت الزيارة بمركز جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها بكلمة لمديرة المركز عبرت من خلالها عن نجاح برنامج التربية غير النظامية خلال السنوات الماضية مؤكدة بأن هناك إقبالا على التسجيل وولوج مختلف التخصصات التي يشملها المركز.

وقدم حفل شاي للحضور من انجاز تلامذة شعبة الطبخ بالمركز بغاية عرض ما استفادوا منه خلال سنوات التدريب أمام أنظار التلاميذ الجدد الراغبين في الاستفادة من نفس التخصص .