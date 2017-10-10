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إعتقال تلميذة “شرملت” زميلتها بشفرة حلاقة – وهذه هي التفاصيل

  • 10 أكتوبر 2017

إعتقال تلميذة شرملت زميلتها بشفرة حلاقة – وهذه هي التفاصيل

 

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