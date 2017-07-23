إطلاق سراح أكثر من 30 من معتقلي “الخميس الأسود” بالريف

العلم الإلكترونية

أطلق، مساء اليوم الأحد، سراح العشرات من المعتقلين من أبناء مدينة امزورن، إقليم الحسيمة، الذين جرى اعتقالهم على خلفية مسيرة الخميس 20 يوليوز.

وأفادت مصادر أن عدد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم يقدر ما بين 34 إلى 35 معتقل، تم اعتقالهم يوم الخميس، والتحقيق معهم طيلة يوم الجمعة والسبت الماضيين.

وأضاف المصدر نفسه أن المعتقلين من أبناء مدينة الحسيمة مازالوا رهن الاعتقال، في انتظار إنهاء المداولة التي ابتدأت مساء اليوم الاثنين، للبث في ملفهم.

ويذكر أن السلطات العمومية، اعتقلت يوم الخميس الماضي، العشرات من أبناء مدينة الحسيمة والأقاليم المجاورة لها، على خلفية الاحتجاجات التي دعا لها معتقلو الحراك في سجن عكاشة، ومنعتها سلطات المدينة.