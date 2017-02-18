إطلاق التطبيق المحمول “ماروت” (طريقي) لتحسين سلامة المسافرين

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم السبت أن هذا التطبيق، الذي يمكن تحميله مجانا، يقدم لمستعمليه خدمات تتمثل في إطلاعهم على الحوادث التي تعرقل السير أو تغلق الطرق خارج المجال الحضري (فيضانات، تساقط الثلوج، أشغال، حوادث السير …)، وإشعارهم بشكل آني ومستمر بالحوادث الجديدة التي تطرأ في مجال سيرهم.

كما يمكن هذا التطبيق مستعمليه من معرفة حالة مسار رحلة معينة للاستعداد الجيد للسفر، مع إمكانية الاطلاع على نقط الحذر والطرق البديلة لتجنب المسارات المقطوعة.

وأشار المصدر إلى أن هذا التطبيق يتزود بالمعلومات الضرورية انطلاقا من قاعدة بيانات خاصة بالحوادث الطرقية، والتي تتم ادارتها مركزيا وإمدادها بالمعلومات الآنية من طرف المصالح الخارجية للوزارة عبر النظام المعلوماتي الطرقي.

كما يتميز التطبيق المحمول، يضيف البلاغ، بكونه تطبيقا تفاعليا وتشاركيا، إذ يمنح لمستخدميه إمكانية الإبلاغ عن الحوادث والمخاطر التي قد يصادفها على الطريق العام والتي يمكن أن تهدد سلامة المسافرين خارج المجال الحضري.

وتجدر الإشارة إلى أن تطوير هذا التطبيق يندرج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تشجيع الإدارة الإلكترونية ومواكبة التطور المستمر لتكنولوجيا المحمول، وذلك قصد تقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية للمواطنين المغاربة.