• شعيب لفريخ

بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، تم يوم الثلاثاء الماضي ، افتتاح أول مركز للتوجيه الوظيفي ، بقطاع التكوين المهني ، بجهة الدارالبيضاء – سطات .

ويعتبر المركز ، بمثابة فضاء للتواصل بين مختلف الفاعلين في سوق الشغل، بمن فيهم الشباب والمقاولات ومؤسسات التكوين ووكالات التشغيل والجمعيات والهيئات المهنية، وذلك بهدف دعم الشباب خلال مرحلة الانتقال من التكوين إلى الحياة العملية.

وفي تصريح للجريدة ، قالت السيدة نادية عمراني ، من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتب التكوين المهني بخصوص مراكز التوجيه الوظيفي ، تدخل في إطار التعاون و الشراكة التي تجمع بين المغرب ، و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والتي تمتد إلى سنة 1957 ، حيث يتم تجديد اتفاقيات التعاون كل 5 سنوات ، مع وزارة المالية ، ويتم التنسيق مباشرة مع المصالح التقنية والقطاعية المعنية ، وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مكتب التكوين المهني بخصوص مراكز التوجيه الوظيفي ، فلقد وجدنا استجابة كبيرة لدى مدير عام مكتب التكوين المهني ، الذي وعد بتعميم مراكز التوجيه الوظيفي على جميع مراكز التكوين المهني ، وهو أمر مشجع أكثر على التعاون ، وأضافت السيدة نادية عمراني ، أن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، يعتزم تعميم هذه التجربة على قطاعات ومدن أخرى ، فالبرنامج يعتزم فتح ثلاثة مراكز رائدة أخرى في كل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة، سعيا منه إلى تعزيز قابلية الشغل لدى الشباب .

ويعتبر المركز بمثابة فضاء للتواصل بين مختلف الفاعلين في سوق الشغل، بمن فيهم الشباب والمقاولات ومؤسسات التكوين ووكالات التشغيل والجمعيات والهيئات المهنية، وذلك بهدف دعم الشباب خلال مرحلة الانتقال من التكوين إلى الحياة العملية.

ويقدم المركز خدمات متنوعة لفائدة الشباب، وعلى الخصوص التوجيه المهني، الاستفادة من أوراش تحضيرية لمساعدتهم على ولوج سوق الشغل، التدريب على المهارات الغير تقنية ، وتوفير المعلومات عن القطاعات الواعدة، إلى جانب ربط الاتصال مع أرباب العمل من خلال برامج للتدريب والاستئناس داخل المقاولة.

ويقع المركز بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية – الحي الحسني 1، الدار البيضاء،التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ويذكر ، أنه تم الشروع في العمل، بأول مركزين نموذجيين للتوجيه الوظيفي في قطاع التعليم العالي بداية السنة الجارية، بكل من جامعتي القاضي عياض بمراكش وعبد المالك السعدي بطنجة.

كما سبق أن تم إنشاء مركز افتراضي للتوجيه الوظيفي www.careercenter.ma ، يضم في موقع واحد مجمل عروض الوظائف والتدريب المقدمة على شبكة الإنترنت في المغرب ، و يقدم جملة من الخدمات الأساسية ، في ميادين التوجيه والمواكبة والإعداد لعالم الشغل ..