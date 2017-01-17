إصدار سندات للخزينة عن طريق المناقصة على المديين القصير والمتوسط

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن إصدار سندات للخزينة عن طريق المناقصة، اليوم الثلاثاء، على المديين القصير والمتوسط.

وأوضحت المديرية، في بلاغ نشر على الموقع الالكتروني لبنك المغرب، أن الأمر يتعلق بسندات تمتد ل 13 و 52 أسبوعا وكذا لمدة سنتين مع تحديد تاريخ تسوية السندات في 23 يناير الجاري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ الاستحقاق بالنسبة للسندات المدرجة لمدة 13 أسبوعا حدد في 24 أبريل 2017 ، مضيفا أن السندات المدرجة لمدة 52 أسبوعا سيتم إصدارها بنسبة 2.4 في المائة مع تحديد تاريخ استحقاقها في 09 يوليوز 2018.

وأضاف أن السندات المدرجة لمدة سنتين سيتم إصدارها بنسبة 3,40 في المائة إلى غاية 5 دجنبر 2018.

وستتلقى الخزينة عروضا بالنسبة المئوية عن السندات التي تمتد لأقل من 52 أسبوعا، وبالأسعار بالنسبة لباقي السندات.