إصدار الجماليات البصرية السينمائي والتشكيلي نموذجا لمحمد اشويكة

العلم السينمائي

ضمن منشورات جمعية الفكر التشكيلي، صدر لمحمد اشويكة كتاب جمالي جديد يقارب العلاقة بين السينما والتشكيل تحت عنوان: ” الجماليات البصرية: السينمائي والتشكيلي نموذجا”. ويتضمن الكتاب مقدمة وستة فصول فضلا عن ملحق للصور.

ويضم الكتاب بين دفتيه مداخل نظرية وأخرى تطبيقية لتوضيح العلاقات المفتوحة بين الفن التشكيلي والسينمائي اللذان ما لبثا يتبادلان الأدوار على عدة مستويات.

من انشغالات الكتاب نقتطف المقطع التالي: “يسعى هذا الكتاب إلى طرح بعض الإشكالات المتعلقة بالتداخل الحاصل بين السينما والتشكيل من باب: كيف تتبادل السينما والتشكيل الجماليات المشتركة بينهما؟ كيف يغني بعضهما الآخر؟ هل استطاعت السينما اختزال الجماليات السابقة واللاحقة؟ ما دور التكنولوجيا في تطوير الجماليات البصرية السينمائية وملحقاتها؟ بأي معنى يتم الحديث عن إستيتيقا اللوحة والشاشة؟ ما الوسائل التي تتيح للسينما ممارسة التشكيل على الشاشة؟”.