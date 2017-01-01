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إصابة 3 مغاربة بجروج في هجوم على ملهى ليلي بإسطنبول

إصابة 3 مغاربة بجروج في هجوم على ملهى ليلي بإسطنبول

تم إحداث خلية أزمة بسفارة المغرب في أنقرة وبقنصلية المملكة في اسطنبول، بتنسيق مع السلطات التركية المختصة ، وذلك على خلفية الاعتداء الارهابي الذي استهدف ليلة السبت الاحد ملهى باسطنبول.

واوضح بلاغ لسفارة المغرب في انقرة أنه يمكن الاتصال بخلية الازمة هذه على الارقام التالية:

– سفارة المغرب بأنقرة 00903124376020/21 و 00905393645106

– قنصلية المغرب باسطنبول 00905373722899 و 00905315186091

وحسب المصدر ذاته ، فقد تم حتى الآن تسجيل إصابة ثلاثة مغاربة بجروح خفيفة يتلقون العلاج بالمستشفى.

وكان ما لا يقل عن 39 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 69 آخرون بجروح في الاعتداء الذي استهدف الليلة الماضية ملهى بإسطنبول حسب حصيلة جديدة اعلن عنها وزير الداخلية التركي.

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