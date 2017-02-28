إصابة شخصين بجروح في إطلاق نار أثناء خطاب للرئيس الفرنسي ”فيديو”

• العلم الالكنرونية: ووكالات

قال مسؤول كبير في إقليم شارنت بفرنسا، اليوم الثلاثاء 28 فبراير، إن عنصرا في الشرطة أطلق عيارا ناريا عن طريق الخطأ، أثناء إلقاء الرئيس فرانسوا هولاند خطابا بمدينة فيلونيون لدى افتتاح خط قطار جديد فائق السرعة.

وأضاف المسؤول الفرنسي، بيير نغاهان، أن الحادث وقع ظهر الثلاثاء، بمدينة “فيلونون”، غربي فرنسا مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن نادلا وعاملا آخر كانا حاضرين تعرضا للإصابة في الكاحل والساق، وتم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما ليست خطيرة، وقد جرى فتح تحقيق في الحادثة.