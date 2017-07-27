إصابات وخسائر في حادث اصطدام 7 سيارات ب”اوطوروت” البيضاء- صور

العلم الإلكترونية

عرف الطريق السيار، الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، صباح اليوم الخميس، حادثا خطيرا نتج عن اصطدام 7 سيارات خفيفة.

وعلم من مصادر من عين المكان، أن الحادث، الذي وقع على مستوى مدخل بن مسيك تسببت فيه السرعة المفرطة لإحدى السيارات، بالإضافة إلى أن الطريق كانت تعرف اكتظاظا ساعة وقوع الحادث.

وتسبب الحادث في إصابة عدد من ركاب السيارات بإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى بن رشد في مدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

ولحدود الساعة لم تسجل أي حالة وفاة في صفوف المصابين.