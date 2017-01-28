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إستقالة هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين بسبب الإهانات…وشاهد زوجته وأولاده ورحيل إبنته

إستقالة هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين بسبب الإهانات…وشاهد زوجته وأولاده ورحيل إبنته

 

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