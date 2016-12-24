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إسبانيا تعتقل مغربيا انتحل صفة “طبيب ختان الأطفال”

إسبانيا تعتقل مغربيا انتحل صفة “طبيب ختان الأطفال”

اعتقلت عناصر الشرطة الإسبانية بمدينة مورسيا، الجمعة 23 دجنبر 2016، مغربيا كان ينتحل صفة طبيب لختان الأطفال لمدة تزيد عن السنتين، مستغلا اسم طبيب مشهور في هذا المجال، بعد أن أجرى لديه تدريبا لأشهر قليلة.

ووفقا لما أوردته شرطة مورسيا الإسبانية، فإن المغربي البالغ من العمر 40 سنة، فتح عيادة طبية بشكل غير قانوني بغرض ختان الأطفال،  حيث كان يجني من وراء كل عملية ختان 150 أورو، بعد أن تمكن من خداع أباء الأطفال لمدة عامين، ليتم اكتشاف أمره بعد ذلك وإلقاء القبض عليه من قبل مصالح الشرطة الإسبانية.

ووضع  ” الطبيب المزور” رهن الاعتقال الاحتياطي قيد التحقيق بشأن التهم الموجه إليه ومنها تعريض حياة العديد من الأطفال للخطر وانتحال صفة.

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