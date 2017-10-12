إدانة مليكة مزان بشهرين حبسا نافذا

العلم: الرباط

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء، الناشطة الأمازيغية مليكة مزان، بشهرين حبسا نافذا، من أجل تهم متعلقة بـ”التهديد بارتكاب جناية ضد أشخاص وارتكاب جريمة التمييز”، على خلفية دعوتها في شريط فيديو إلى “قطع رؤوس العرب”.

وقال المحامي محمد ألمو عضو هيئة الدفاع عن الناشطة الأمازيغية مليكة مزان، في تصريح صحافي إن “الحكم على مزان بشهرين نافذة لم يكن متوقعا، بحيث اعتبرنا أن الأفعال المنسوبة إليها لا تستوعب أن تكون هناك إدانة”.

وأوضح ألمو، أنه سيواصل الدفاع عن براءتها في المرحلة الاستئنافية، مؤكدا أن الحالة الصحية لموكلته منعتها من حضور جلسة النطق بالحكم، مضيفا أنه لا يعلم على ماذا اعتمدت المحكمة في حكمها على مزان ولماذا لم تأخذ بما جاء في ملفها الطبي الذي أدلى به للمحكمة.