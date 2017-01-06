إدارة جوفنتوس تكذب الشائعات.. الفريق يتجه نحو شراء عقد بنعطية من البايرن

كذب جوزيبي ماروتا المدير الرياضي لفريق جوفنتوس الإيطالي ، الشائعات والأخبار التي تم تداولها أخيرا بأن مغادرة الدولي المغربي المهدي بنعطية للفريق أضحت وشيكة.

وأكد المسؤول الإيطالي أن فريق جوفنتوس سيحتفظ بمدافع المغربي وسيدفع مبلغ 17 مليون أورو ،لفائدة مالك عقده بايير ميونيخ مقابل ضمه نهائيا في الصيف المقبل.

وقال ماروتا، في حوار نشر اليوم على أعمدة جريدة لاستامبا الإيطالية، والتي تصدر من تورينو، مدينة اليوفي، أنه ورغم بعض الإصابات التي طاردت المدافع المغربي ومنعته من المشاركة مع الفريق، إلا أن إدارة “البيانكو نيري” قررت شراء عقده وضمه إلى صفوفه.

وبخصوص تعاقد فريق “السيدة العجوز”، مع اللاعب دانيلو كاتالدي من فريق أطالانطا لتعزيز الدفاع والذي فُهم منه الرغبة في التخلص من بنعطية ، قال ماروتا أن هذا الأخير يبقى لاعبا جيدا وذي تجربة ويشكل جزءا من مشروع جوفنتوس الحالي.

وحول التعاقد مع كاتالدي ، أوضح مسؤول اليوفي أن اللاعب 99 في المائة لن يلتحق بالفريق في الموسم الحالي وحتى في الموسم المقبل وسيبقى في صفوف فريق الحالي حتى إشعار آخر.

هذا وكانت العديد من وسائل إعلام إيطالية وروسية قد تداولت أنباء عن قرب مغادرة المدافع السابق لروما وأودينيزي لتورينو، بسبب عدم إشراكه من طرف المدرب ماسيميليانو أليغري وتعاقد الفريق مع مدافع جديد من فريق أطالانطا الإيطالي.

وسيكون على عميد المنتخب المغربي، تفجير مستوياته خلال مرحلة الإياب، رفقة فريقه الإيطالي، والتعامل بطريقة مختلفة مع الإصابات التي باتت تراوده وتبعده عن الملاعب الرياضية، قصد استعادة توهجه، خصوصا وأن الصحافة العالمية كانت قد توقعت نجاحا باهرا للاعب المغربي مع “السيدة العجوز”، بعد انطلاقته القوية خلال استعدادات الفريق بداية الموسم الحالي.