إدارة ترامب تعتزم الرفع بقيمة 54 مليار دولار من نفقات الدفاع

• العلم الالكترونية: ووكالات

أعلنت الرئاسة الأمريكية، الاثنين 27 فبراير، أن إدارة ترامب تعتزم الرفع بقيمة 54 مليار دولار من نفقات الدفاع برسم ميزانية 2017 .

وأوضح مسؤول بمكتب تدبير الميزانية بالبيت الأبيض أن النفقات العسكرية سترتفع بمقدار 54 مليار دولار، أي بنسبة 9 بالمئة في ميزانية 2017، مشيرا إلى أن معظم الوكالات الفيدرالية، باستثناء تلك المتعلقة بالأمن، ستشهد ميزانياتها انخفاضا.

وأعلن هذا المسؤول أن “معظم الوكالات الفيدرالية ستشهد انخفاضا في ميزانيتها”، مشيرا إلى أن التخفيضات ستشمل على الخصوص “البرامج التي لا تحظى بالأولوية”، والمساعدات الخارجية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد أن مشروع ميزانية 2017 يروم إجراء تغييرات كبيرة على مستوى الاقتطاعات المالية التلقائية المتفاوض بشأنها بين الديمقراطيين والجمهوريين سنة 2013. وبنحو 3.3 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي حوالي 600 مليار دولار، تظل نفقات الدفاع بالولايات المتحدة الأكثر أهمية في العالم.