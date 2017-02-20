إحباط محاولة تهريب 9 ألاف أورو عبر موقع العبور باب سبتة دون الخضوع للضوابط القانونية

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تمكنت عناصر الجمارك بموقع العبور باب سبتة، الاثنين 20 فبراير ، خلال عملية مراقبة روتينية، من إحباط محاولة تهريب 9 ألاف أورو دون الخضوع للضوابط القانونية.

وعلم من مصدر جمركي أنه تم خلال هذه العملية توقيف مواطن برتغالي يقطن بالمغرب كان يحاول تهريب هذا المبلغ نحو سبتة السليبة بطريقة غير قانونية ودون التصريح بها.

وأشار نفس المصدر إلى أن الأوراق النقدية من العملة الصعبة المحجوزة كانت مخبأة داخل أمتعة الشخص الموقوف.