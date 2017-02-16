إحالة نيجيري يروج المخدرات الصلبة على النيابة العامة بالبيضاء

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أحالت منطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة،صباح أمس الأربعاء، مواطنا من جنسية نيجيرية، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا كانت قد أوقفت المشتبه فيه يوم الأحد المنصرم، متلبسا بحيازة 45 غراما من مخدر الكوكايين على شكل كبسولات معدة للترويج، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بمنزله من ضبط 117 كبسولة إضافية من نفس المادة المخدرة، ليصل إجمالي المحجوزات إلى كيلوغرامين و151 غراما من مادة الكوكايين الخام.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبموازاة ذلك، تواصل عناصر الشرطة القضائية إجراءات البحث في هذه القضية، بغرض توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذا النشاط الاجرامي.