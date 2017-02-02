إجهاض محاولة تهريب سبعة كيلوغرامات و100 غرام من مخدر الكوكايين بمطار محمد الخامس

تمكنت عناصر المديرية العامة للأمن الوطني صباح الخميس 02 فبراير من إجهاض محاولة تهريب 7 كيلوغرامات و100 غرام من مخدر الكوكايين بمطار محمد الخامس الدولي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط شحنات الكوكايين المحجوزة ملفوفة داخل كعب عدة أحدية،ثم العثور عليها في حقائب سفر مسجلة في اسم مواطن نيجيري، يبلغ من العمر 40 سنة،كان قادما من ساوباولو بالبرازيل في اتجاه مطار كوطونو بدولة البنين.

وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد كافة امتداداتها المحتملة خارج أرض الوطن. وتندرج هذه العملية في اطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.