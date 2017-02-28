إجراءات احترازية بعد احتجاز قطيع ماعز مريض قادم من الجزائر

• العلم الالكترونية: متابعة

أكدت مديرية جهة الشرق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن الحالة الصحية للماشية بالجهة “جيدة”، وأنه “لم تسجل لحد الساعة أية حالة من الأمراض المعدية”.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن المصالح البيطرية بجهة الشرق عززت اليقظة الصحية وكثفت مراقبة الماشية في جميع النقط والتجمعات (الأسواق الأسبوعية للمواشي والمجازر القروية والحضرية)، بحيث “لم تسجل لحد الساعة أية حالة من الأمراض المعدية”.

وسجل المصدر ذاته، أنه في إطار التقصيات الصحية التي تقوم بها المديرية بهدف حماية القطيع من الأمراض المعدية، عقدت لجنة اليقظة الصحية لإقليم بركان المكلفة بالتدبير المندمج لمحاربة ناقلات الأمراض، مؤخرا لقاءا تواصليا برئاسة عامل الإقليم.

وقد تمحور هذا اللقاء، يضيف البلاغ، حول الإجراءات الاحترازية ضد مرض اللسان الأزرق ومحاربة ناقلات المرض، وذلك على إثر “ظهور بعض الحالات المرضية عند قطيع من الماعز المحتجز مؤخرا والقادم من الجزائر”.

وأشارت المديرية إلى أن هذا اللقاء، كان مناسبة لتقديم عروض من طرف رئيس المصلحة البيطرية ببركان وأعضاء لجنة اليقظة حول مرض اللسان الأزرق وطرق محاربة نواقل الأمراض .