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أين موقف الدول العربية الرسمي والشعبي من قرارات ترامب؟

 أين موقف الدول العربية الرسمي والشعبي من قرارات ترامب؟

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