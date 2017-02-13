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أول صورة واضحة للفنانة دنيا بطمة وهى حامل وجمهورها يباركون لها…وشاهد غضب حلا الترك من شائعة زواجها

أول صورة واضحة للفنانة دنيا بطمة وهى حامل وجمهورها يباركون لها…وشاهد غضب حلا الترك من شائعة زواجها

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