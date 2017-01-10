يستعد الرئيس الامريكي باراك أوباما لمغادرة البيت الابيض حيث من المقرر أن يلقي اليوم الثلاثاء على الساعة الثامنة بتوقيت الولايات المتحدة, الثالثة صباحا من يوم الاربعاء بتوقيت غرينتش، خطابه الاخير في منصبه كرئيس للولايات المتحدة والذي اختار “شيكاغو” بولاية إلينوي لتوجيهه.

وقال أوباما صاحب ال55 عاما “أفكر في الخطاب كفرصة لأقول شكرا لكم على هذه الرحلة المذهلة وللاحتفاء بالطرق التي غيرتم بها هذا البلد للأفضل على مدى السنوات الثمانية الماضية ولعرض بعض الأفكار عن المسار الذي يمكن أن نسلكه جميعنا من هنا”.

وقال الامين العام الصحفي للبيت الأبيض جوش إرنست للصحفيين “أتيحت لي الفرصة لمراجعة النسخة المبدئية من خطاب الرئيس, وما يمكنني أن أقوله هو أن أوباما مهتم بإلقاء خطاب وداع يتطلع فيه إلى المستقبل. فمن الواضح أن الرئيس فخور بالتقدم الذي أحرزناه, وهو لا زال متفائلا حيال المستقبل, ويتطلع لفرصة يشرح فيها أسباب تفاؤله”.

عهدتان رئاسيتان وثمان سنوات اذا تمر على حكم الرئيس باراك أوباما ولم يتبق من عمر ما يسمى “ب البطة العرجاء” الا القليل وهي المساحة الزمنية ما بين يوم 8 نوفمبر موعد الانتخابات الرئاسية، ويوم 20 يناير موعد تنصيب الرئيس المنتخب.

وخلال الخطاب الذي ألقاه أمام حشد من ربع مليون شخص في منتزه غرانت بشيكاغو بعد انتخابه كأول رئيس أمريكي أسود قال أوباما “لقد وصل التغيير إلى أمريكا”.

وسيتم تنصيب الجمهوري دونالد ترامب يوم 20 يناير الجاري. وخلال حملته تعهد ترامب بإلغاء الكثير من الإجراءات السياسية المهمة التي اتخذها أوباما بما في ذلك قانونه للرعاية الصحية.

يشار الى أن الكونغرس الامريكى لم ينتظر مغادرة أوباما المنصب الرئاسي لكى “يطيح” بمشروع قانون “أوباما كير” للرعاية الصحية, حيث قدم رئيس لجنة الموازنة في الكونغرس السناتور مايك إينزي مشروع قرار يسعى لإلغاء القانون, الذى يعتبره اوباما “انجازا وطنيا” يحسب له, وورقة أنجزت من وعوده الانتخابية التى أوفى بها.

وفجر هذا المشروع خلافا شديدا داخل الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين, مما دفع الجمهوريين إلى رفض تمرير الموازنة, وهو ما قاد إلى تعليق أنشطة الحكومة, وقد أقرت إدارة أوباما القانون فى عام 2010 , وصادقت عليه المحكمة العليا فى عام 2012.

و”أوباما كير” هو التسمية التى أطلقت على قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة, ويهدف إلى توفير التأمين الصحي لأغلب المواطنين الأمريكيين بتكلفة منخفضة .