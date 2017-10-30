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أنطونيو غوتيريس يعلن خارطة طريق لحل نزاع الصحراء

  • 30 أكتوبر 2017

أنطونيو غوتيريس يعلن خارطة طريق لحل نزاع الصحراء

 

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