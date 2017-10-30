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أنطونيو غوتيريس يعلن خارطة طريق لحل نزاع الصحراء
أنطونيو غوتيريس يعلن خارطة طريق لحل نزاع الصحراء
30 أكتوبر 2017
أنطونيو غوتيريس يعلن خارطة طريق لحل نزاع الصحراء
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