أم سجين تستعطف المندوب العام لإدارة السجون بتطوان

العلم: تطوان – محمد جبرون

تعاني المواطنة محجوبة لحرير الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: D117008، الساكنة ب: شارع يوسف بن تاشفين رقم 01 تطوان، وهي في عقدها السادس معاناة حقيقية، حيث يقبع ولدها المعتقل العماري أنس رقم اعتقاله 018275 بسجن خنيفرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتقول المعنية، إنها ورغم معاناة السفر والتنقل، وقلة ذات اليد كانت تقاوم للتغلب على كل ذلك، فهي أم لولد وحيد. وقد اشتد المرض حسب الشهادة الطبية التي أدلت بها للعلم، واصبحت عاجزة عن زيارة ولدها نظرا للبعد وعدم القدرة على تحمل تبعات السفر لمنطقة تعرف ظروفا مناخية صعبة عليها.

وتقول الأم إنها راسلت المندوب العام لإدارة السجون تستعطفه النظر إلى حالتها بعين العطف ، من أجل نقله لسجن لتطوان أو طنجة ، خاصة أن العقوبة لا زالت طويلة جدا.

وحسب المعطيات المتوفرة للعلم، فلقد سبق لمحجوبة لحرير أن راسلت المندوب العام لإدارة السجون بتاريخ 22.01.2016 ملتمسة منه تحقيق رغبة الترحيل ، وأعطفت ذلك برسالة ثانية عبر البريد المضمون بتاريخ 16 /09/2016 .رقم: ED459651529MA ، ولم تتلق لحد تاريخه اي جواب .ملتمسة منه من جدد النظر في طلبها.