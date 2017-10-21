ألمانيا تعتقل مشتبها به في حادث الطعن في ميونيخ

العلم الإلكترونية

قال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن الشرطة اعتقلت مشتبها به في الهجوم الذي نفذ بسكين في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا.

ويعتقد أن المشتبه به أصاب أربعة أشخاص وحاول طعن اثنين آخرين في وقت سابق اليوم السبت لكن محاولته باءت بالفشل. وقال المتحدث باسم شرطة ميونيخ ماركوس دا جلوريا مارتينس للصحفيين إن الضحايا خمسة رجال وامرأة.

وقال مارتينس”اعتقلنا شخصا يشبه بشكل كبير الوصف الذي حدده شهود عيان لكننا لا نستطيع تأكيد أنه المهاجم”.

وأضاف مارتينس أن الشرطة لا تعلم بعد دوافع المهاجم وإنها ستكشف عن اسم المشتبه به المعتقل فور التأكد من أنه المنفذ للهجوم.