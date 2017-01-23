أقوال الصحف.. زوما تماطل في الاستجابة لطلب المغرب في الالتحاق بالاتحاد الإفريقي

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين..

* أخبار اليوم:

– زوما تماطل في الاستجابة لطلب المغرب في الالتحاق بالاتحاد الإفريقي.. ففي الوقت الذي كان يفترض فيه أن تعلن مفوضية الاتحاد الإفريقي المغرب عضوا في المنظمة منذ أسابيع، أي بعد تجاوز عدد الدول الإفريقية الموافقة على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد الأغلبية، مازال الجهاز التنفيذي للاتحاد، الذي توجد على رأسه الجنوب إفريقية دلاميني زوما، يمتنع عن إعلان المغرب عضوا في الاتحاد، ومن ثم توجيه الدعوة إليه للمشاركة في القمة التي ستنعقد الأسبوع المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

– طاقة الإماراتية توفر 50 في المئة من احتياجات المغرب من الكهرباء. حيث تساهم شرطة « طاقة المغرب التابعة لمجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة « طاقة »، بأكثر من 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية التي ينتجها المغرب، وذلك بعد أن استحوذت المجموعة الإماراتية على أغلب أسهم الشركة سنة 2007. وكشف سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة أن السوق المغربي يعد أحد أكثر الأسواق أهمية بالنسبة للمجموعة، مضيفا أنه في ظل الآفاق الإيجابية للاقتصاد المغربي نرى فرصا هائلة للشركة في هذا السوق.

* الصباح:

– « مصاصو دماء » في قبضة جطو. فقد اكتشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات صنفا جديدا من « مصاصي الدماء » متسترين ببعض مراكز تصفية الدم. وتمت عملية الاكتشاف بعدما قرر المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات بعض الخزنة الإقليميين المتعلقة ببعض مراكز تحاقن الدم المتعاقدة مع مندوبيات وزارة الصحة، وسجل قضاة جطو اختلالات خطيرة في إبرام وتنفيذ الصفقات المبرمة مع بعض مندوبيات الصحة ومراكز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد.

– الرميد يعود لآلية الانتداب.. فقد عاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من جديد لتفعيل آلية الانتداب التي ينص عليها الفصل 57 من النظام الأساسي للقضاة القديم الذي يخول له تفعيله، إذ يمكن لوزير العدل أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة. واستغربت مصادر لماذا اختار الوزير تفعيل آلية هي محط انتقاد القضاة، كما أن القوانين الجديدة الخاصة بالسلطة القضائية، قيدت تلك الآلية وربطتها بموافقة المعني بالأمر وبمدة محددة وغير قابلة للتجديد.

* الأحداث المغربية:

– بركان.. 50 ألف مستفيد من المبادرة الوطنية. حيث استفاد من برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم بركان برسم سنة 2016 أزيد من 50 ألف مستفيد، تضمن 76 مشروعا توزع ما بين البرنامج الأفقي ب 41 مشروعا، ستتطلب غلافا ماليا يقدر ب 55.30 مليون درهم لإنجازها، وبلغت مساهمة المبادرة 29 مليون درهم.

– أسعار الخضر تشتعل بسبب الصقيع والشناقة. فقد زادت موجة الصقيع التي يعرفها المغرب حاليا من التهاب أسواق الخضر المغربية خلال الآونة الأخيرة. وفي الوقت الذي تشهد أواخر شهر دجنبر وشهر يناير عادة ارتفاعا للأسعار، بارتباط مع تراجع العرض، إلا أن الأسواق تعرف حاليا ارتفاعات غير مألوفة مقارنة مع السنوات الماضية.

* الأخبار:

– المغرب ضمن قائمة ال 50 اقتصادا الأكثر ابتكارا في العالم. فقد كشفت نتائج مؤشر بلومبيرغ للابتكار 2017، التي نشرت بواشنطن، أنه تم تصنيف المغرب، للمرة الثانية على التوالي، ضمن الاقتصادات الخمسين الأكثر ابتكارا في العالم. وأبرز التقرير، الذي أعدته المجموعة المالية الأمريكية (بلومبيرغ) أن المغرب يحتل الآن المرتبة ال 50 برصيد 43.99 نقطة. وقام تقرير بلومبيرغ بدراسة أزيد من 200 اقتصاد قبل أن تحدد اللائحة في 78 بلدا التي تمكنت من احترام سبعة معايير صارمة للتقييم.