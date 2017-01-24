أغلبية مجلس جماعة امربطن بالحسيمة تبرئ السكان المحتجين من عرقلة عقد دورة استثنائية

العلم: الحسيمة

نفى أعضاء بمجلس جماعة امرابطن أن تكون احتجاجات السكان بتماسينت هي التي حالت دون عقد دورة استثنائية حسب ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية المحلية.

وأكد نائب رئيس المجلس أن عدم حضور الأغلبية المطلقة للمجلس وكذا الرئيس نفسه الذي تخلف عن حضور دورة دعى إليها يوم الخميس 19 يناير الجاري وحضور النائب الاول وحيدا لقاعة الجلسات هو السبب الذي حال دون عقد الدور الثاني للدورة الاستثنائية الغير القانونية التي دعى اليها رئيس المجلس يوم 4 يناير 2017، كونها الدعوة اليها لم تحترم المادتين 35 و36 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات كما أبدى استغرابه وامتعاضه لعدم تدخل السلطات حماية القانون وتفعيل مهام المراقبة الادارية المصاحبة في هذا الصدد.

وأضاف أن الأغلبية المطلقة للمجلس توجهت للسيد عامل الاقليم بطلب بالتدخل في إطار الرقابة الإدارية القبلية والمصاحبة والبعدية لوضع حد للخروقات القانونية التي يقترفها رئيس المجلس وإعادة الأمورالى نصابها، حماية للنظام العام وإعمال القانون.

وأكد اصرار وتشبث أغلبية المجلس بعقد دورة استثنائية كما طالبت بها، دون اغفال حقها في اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء القرارات الانفرادية والغير القانونية الصادرة عن رئيس جماعة امرابطن. كما أعرب عن امتنانه للجو الحضاري والسلمي لاحتجاجات سكان تماسينت التي يحاول الرئيس بشتى الوسائل تشويهها مطالب السلطات استعمال القوة ضد سكان تطالب حناجرهم بحقوق ومطالب اجتماعية بسيطة وأضاف قوله أن على الاخوة في المنابر الاعلامية التأكد من صحية الخبر قبل نشره عملا بتنويع مصادرهم في ذلك، وعم الانسياق وراء جهات تريد تشويه السكان وضفاء طابع البلطجية عليهم مؤكدا أن كل المرافق والمصالح الجماعية تشتغل في جو طبيعي وعادي جدا. الامر الذي أكده لنا عدد مهم من موظفي جماعة امرابطن.