• العلم: نعيمة الحرار

في ندوة صحفية نظمها المجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي 10000 اطار تربوي حملت عنوان « مسؤولية الدولة المغربية تجاه قضية 10000 اطار تربوي ومعاناتهم في ظل الازمة السياسية والمؤسساتية « وذلك مساء الأربعاء 25 يناير بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، وبحضور ممثلين عن النقابات التعليمية التي تساند الملف المطلبي للأطر التربوية باعتبار انه يعنيها ويعني المنظومة التربوية التي تعاني خصاصا مهولا في الأطر التربوية والإدارية، واعتبر متدخل باسم المجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي ان الدولة مسؤولة عن معاناة هؤلاء الأطر واهمال ملفهم والتعاطي معهم بالعنف بدل الحوار والايفاء بالالتزامات ، وتساءل عن مصير الاف الأطر الذين وثقوا في الحكومة ووثقوا في برنامجها التكويني الذي صرفت عليه 160 مليون درهم، متسائلا ما الهدف من هذا التكوين ان لم يكن الغرض منه الاستجابة لسوق الشغل او بالأحرى الاستجابة للخصاص الذي تعاني منه المدرسة العمومية في الموارد البشرية، بحكم ان التكوين الذي تلقوه نظريا وتطبيقيا يخول لهم الادماج في التعليم العمومي ، وحقهم في العمل يضمنه لهم الدستور، واعتبر المتدخل ان مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان هي مسؤولة عن إيجاد حل لهذا الملف، أو مساءلة المسؤولين عن هذا التكوين وعن هدر ميزانيته ان لم تتم الاستفادة من تكوين لم يكن الهدف منه تلبية حاجيات سوق الشغل ، والجميع يعرف معاناة التعليم العمومي في ظل تعثر الحكومة في إيجاد الحلول لازمة التعليم المتفاقمة..

وفي تصريح ليوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اكد فيه ل»العلم» ان الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الملف الذي تدعمه النقابات التعليمية، باعتبار ان الحكومة التي انخرطت الان في العمل على توظيف 11 الف اطار تربوي عبر التعاقد ، وستصرف ميزانية على تكوينهم تسقط في تناقض كبير لأنها تتوفر على اطر تربوية مؤهلة ومكونة، وتستجيب لشروط التوظيف في التعليم العمومي الذي يتطلب التكوين كعامل أساسي ، وبالتالي نتساءل لماذا تخلت الحكومة عن هؤلاء الأطر الذين هم خريجو برنامج تكويني اسمه البرنامج الحكومي 10000 اطار تربوي، في ظل خصاص تعاني منه المنظومة التربوية التي تحتاج الى 24 الف اطار تربوي واداري، وبالتالي فنحن نعتبر ان التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم هو تكريس لوضع الهشاشة واللا استقرار ، وعلى الحكومة مراجعة سياستها في هذا الملف والعمل على ادماج الأطر التربوية في التعليم العمومي بعد ان فشلت في اقناع القطاع الخاص بالايفاء بالتزاماته .

من جانبه اعتبر المسؤول النقابي عبد الغني الراقي ان سياسة الحكومة المنتهية ولايتها كانت سياسة معادية للحريات العامة، منذرا بمزيد من الضغط على الحريات العامة والنقابية، وكذا تقليص دعم الخدمات العمومية خاصة التعليم والصحة ..