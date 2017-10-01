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أشغال الـمؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال تتواصل وسط أجواء من الحماس والتفاؤل

أشغال الـمؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال تتواصل وسط أجواء من الحماس والتفاؤل

أشغال الـمؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال تتواصل وسط أجواء من الحماس والتفاؤل

هيمنت وحدة الحزب ومستقبله على أشغال المؤتمر الوطني السابع المتواصلة بالرباط في أجواء من الحماس والمسؤولية، حيث أغنى المؤتمرون النقاش بمداخلات قيمة حول كل المواضيع ذات الأولوية حزبيا وسياسيا ووطنيا

 

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