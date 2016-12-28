أعطيت مساء الأربعاء 28 دجنبر 2016 الانطلاقة الرسمية للتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني الأول بإجراء أول حصة تدريبية.

الحصة التي أجريت بملعب طحنون بن محمد التابع لنادي العين الاماراتي، دامت ساعة و عرفت مشاركة 17 لاعبا من اللائحة التي وجه لها الناخب الوطني السيد هيرفي رونار الدعوة، و يتعلق الأمر بكل من منير الكجوي, ياسين بونو, ياسين خروبي ,فؤاد شفيق ,نبيل دار, منير عبادي, فيصل فجر, كريم الأحمدي ,مروان داكوستا ,أسامة طنان ,خالد بوطيب ,محمد ناهيري ,حمزة منديل , يوسف الناصيري رشيد العليوي , يوسف إيت بناصر, يوسف العرب .

هذا وسيكون الأسود على موعد مع حصة تدريبية ثانية مغلقة، صباح غد الخميس 29 دجنبر ابتداء من الساعة التاسعة بملعب طحنون بن محمد. وتدخل استعدادات الأسود بمدينة العين ,في إطار التحضير للمشاركة في نهائيات كأس الأمم لأفريقية التي ستحتضنها الغابون في الفترة المتراوحة ما بين 14 يناير و5 فبراير 2017.