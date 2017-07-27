أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الماضية وتوقعات بارتفاع مستوى البطالة

العلم الإلكترونية

يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الثاني من 2017، توقعت 69,8 % من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة في حين ترى 15,5 % منها العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 54,3 نقطة، حيث عرف تحسنا سواء مقارنة مع مستواه المسجل خلال الفصل السابق أو المسجل خلال نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 64,9 نقطة وناقص 69,0 نقطة على التوالي.

واعتبرت 53,8 % من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2017 ، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 25,7 % عكس ذلك. حيث لا زال هذا المؤشر سلبيا مسجلا ناقص 28,2 نقطة بعدما كان في مستوى ناقص 40,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34,8 نقطة خلال الفصل الثاني من 2016.

وصرحت 58,2 %من الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2017، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 33,6 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 8,2 % .وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 25,3 نقطة مسجلا بذلك تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق وتدهورا بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 27,8 نقطة وناقص 23,0 نقطة على التوالي.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 32,8 %من الأسر بتدهورها مقابل 16,2 % التي رجحت تحسنها. ولا زال هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 16,6 نقطة مقابل ناقص 26,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 22,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2016.

خلال الفصل الثاني من 2017، لم تتجاوز نسبة الأسر التي صرحت بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة 20,5.% وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 59,1 نقطة عوض ناقص 64,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 66,6 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

خلال الفصل الثاني من 2017، صرحت 87,5 % من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين ترى1,1 % فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص86,4 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2016 عوض ناقص 86,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 87,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 77,1 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,6 %. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 74,5 نقطة، عوض ناقص77,7 المسجل خلال الفصل السابق و ناقص 77,3 المسجل خلال نفس الفصل من السنة الماضية.