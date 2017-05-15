أسبوعين قبل رمضان.. انخفاض أسعار اللحوم البيضاء

العلم الإلكترونية

اعتبرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بالمغرب، أن “تراجع أسعار” اللحوم البيضاء على المستوى الوطني ناجم عن وفرة الإنتاج مقابل الطلب.

ورأت الجمعية التي عقدت، أخيراً، بالعاصمة العلمية للمملكة لقاء تواصلياً مع مربي الدواجن بجهة فاس-مكناس، أن هذا الوضع “يؤثر سلبا على مردودية المنتجين”، مضيفة أن الإنتاج الوطني الحالي من الكتاكيت “يتعدى ما تتحمل السوق الوطنية”.

ومكن اللقاء التواصلي الذي عقد بمساهمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من الوقوف على المستجدات القانونية والتنظيمية للقطاع، وإثارة جملة من القضايا التي تهم إنتاج الدواجن بالمغرب.