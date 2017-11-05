أسباب اعتقال السلطات السعودية للأمير الوليد بن طلال

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن اللجنة العليا برئاسة ولى العهد السعودى، شرعت فى إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد مختلفة وأبرزهم الأمير “الوليد بن طلال” في قضايا غسيل للأموال.

ووفقا للمعلومات جري إيقاف الأمير “ت . ن” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة, وإيقاف الأمير “م . ع” بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، وإيقاف رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد، وإيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة، كما تم إيقاف خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر يوم أمس السبت أمرا ملكيا حازما بعدة قرارات أهمها تشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية أعلنت عن إيقاف عدد من أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، وعلى رأسهم الأمير متعب بن عبد الله، والأمير الوليد بن طلال، وآخرون.

العلم الإلكترونية – سبق