أزيلال.. 8 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع مهيكلة بالمدينة

•رالعلم الالكترونية: هشام أحرار

انعقدت بمقر الاجتماعات للمجلس الجماعي بازيلال ،الدورة العادية لشهر فبراير ، صبيحة يوم الاثنين 06 فبراير الجاري ، برئاسة عائشة ايت حدو رئيسة المجلس الجماعي ،و التي تضمنت ست نقط أهمها تعديل دفتر التحملات الخاص بقطع أشجار الصنوبر الحلبي، و تعديل قرار السير و الجولان، والموافقة على اتفاقية شراكة خاصة بإحداث ملاعب القرب، و الموافقة على اتفاقية شراكة خاصة باستكمال مشروع تهيئة مدينة ازيلال، و اقتناء ارض، والموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس.

كما وافق أعضاء المجلس على تحويل اعتماد و دفتر التحملات لقطع الأشجار، و قال بدر ناجح فوزي عضو المجلس بخصوص هذه النقطة انه طبقا للمعاينة تم الاقتصار على أشجار حديقة 20 غشت، والتي تعد من ممتلكات البلدية، و اقترح الفصل الأول في التعديل و الذي ينص على بيع الأشجار المقطوعة بالحديقة المذكورة و على طول شارع مراكش و أن الفصل 12 ينص على أن يتحمل صاحب الصفقة نفقات وواجبات نقل الأشجار من مكان قطعها .

وبخصوص مناقشة النقطة المتعلقة بتهيىء بلدية ازيلال قالت رئيسة المجلس الحضري أن مامجموعه 8 مليار سنتيم لانجاز مشاريع مهيكلة بالمدينة بدعم من مجموعة من الشركاء ، وانه يجب أن تتحول ازيلال إلى قطب سياحي بمشاريع استثمارية جديدة قادرة على مواكبة الركب.

وأضافت أن عملية التشاور ستكون موسعة لتحقيق طموحات و انتظارات الساكنة المتعطشة لمشاريع تنموية.وذكرت عائشة ايت حدو أن الأحياء ناقصة التجهيز ستستفيد من مشروع تظهير السائل خصصت له 3 مليار سنتيم و 200 مليون سنتيم، وبرمجت مشاريع مائية وكهربائية في جل أحياء المدينة .